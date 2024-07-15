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Томский "Ильменит" к 2030 году может закрыть 50% потребности РФ в ильменитовом концентрате

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - АО "Туганский горно-обогатительный комбинат "Ильменит" (ТГОК "Ильменит", Томская область, входит в АРМЗ) к 2030 году планирует закрыть около 50% потребности России в ильменитовом концентрате, сообщил на мероприятии с участием президента Владимира Путина глава Минпромторга Антон Алиханов.

"В производстве титана, где мы являемся мировыми лидерами, корпорация "ВСМПО-Ависма", несмотря на санкции, наладила поставки ильменитового концентрата из дружественных стран. В начале этого года на отечественном оборудовании запущена первая очередь Туганского ГОКа, что позволило заместить 7% импорта. Идет реализация второй очереди, и к 2030 году планируем выйти на объемы, покрывающие около половины нашей потребности в сырье", - сказал министр.

Минпромторг ранее сообщал, что после запуска II очереди (запланирована поэтапно к 2034 году, что доведет мощности предприятия до 7,5 млн тонн рудных песков в год) потребность связанных секторов промышленности в цирконии будет "перекрыта более, чем вдвое, что даст возможность осуществлять и емкие поставки на экспорт".

Также сообщалось, что для реализации второй очереди и освоения Кусковско-Ширяевского участка ТГОК "Ильменит" планирует строительство новых обогатительных фабрик, объектов инфраструктуры и транспортно-логистического терминала. Объем инвестиций для запуска первого этапа второй очереди составит порядка 14-16 млрд рублей в ценах 2022 года.

В настоящее время проектная мощность комбината составляет 575 тысяч тонн рудных песков в год. После запуска II очереди его мощность вырастет до 7,5 млн тонн. Предполагалось, что после выхода на проектные показатели "Ильменит" закроет потребность страны в ильменитовом концентрате на 63%. Объемы готовой продукции (ильменитового концентрата) составят 148 тысяч тонн в год, цирконового концентрата - 47,6 тысячи тонн в год, рутил-лейкоксенового концентрата - 10,5 тысячи тонн в год, кварцевых песков - 1,871 млн тонн в год.

АО "Туганский ГОК " Ильменит " - горнодобывающее предприятие, созданное в сентябре 2002 года для промышленной разработки Туганского месторождения ильменит-цирконовых песков. В настоящее время добыча идет только на Южно-Александровском участке.

Антон Алиханов АРМЗ ВСМПО-Ависма Минпромторг Томская область Ильменит
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