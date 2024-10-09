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"Росатом" оценил capex II очереди Туганского ГОКа в 42 млрд рублей

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Инвестиции во вторую очередь производства по добыче ильменит-цирконовых песков АО "Туганский горно-обогатительный комбинат "Ильменит" (ТГОК "Ильменит", Томская область, входит в "Росатом недра") оцениваются в 42,4 млрд рублей, сообщил на форуме Minex-2024 первый замгендиректора АО "Росатом недра" Алексей Шеметов.

"Мы уже сформировали паспорт проекта, посчитали бизнес-план о значительном масштабировании этого проекта, производительность будет увеличена более чем в 12 раз. Если сейчас по исходной руде производительность Туганского ГОКа составляет 575 тысяч тонн, мы предполагаем, что к 2030 году производительность по исходной руде будет 6,9 млн тонн", - сказал Шеметов.

По его информации, после полного запуска второй очереди ГОК закроет на 70% (140 тысяч тонн в год) потребность России в ильменитовом концентрате и на 100% (46 тысяч тонн) в цирконовом концентрате.

"Мы сейчас думаем, каким образом сформировать свою сбытовую политику. Либо участвовать в развитии производств, связанных с потреблением циркона, либо все-таки выходить на внешний рынок и пытаться конкурировать там", - добавил первый замгендиректора "Росатом недр".

"Интерфаксу" Шеметов сказал, что ввод второй очереди запланирован поэтапно тремя линиями, которые полностью будут введены в 2031 году.

"2031 год - это уже окончание. Пока что по паспорту проекта 2029 год (будет введена линия мощностью по сырью - ИФ) 2,3 млн тонн, 2030 год - 2,3 млн тонн и 2031 год - 2,3 млн тонн", - сказал он.

Самой большой проблемой Шеметов назвал то, что при больших объемах добычи у ТГОКа будет образовываться порядка 4,5 млн тонн песков строительного и стекольного качества.

"Цена (песка - ИФ) очень чувствительна к цене перевозки. Куда можем довезти более-менее рентабельно - это 500-600 км. Такой объем в СФО не потребляется. Тут мы предлагаем государству сделать следующим образом: пески хорошего качества, давайте субсидируем перевозку, чтобы он пошел на Дальний Восток и в европейскую часть России. Это даст значительные улучшения показателей проекта", - сказал Шеметов.

Ранее сообщалось, что запуск второй очереди планировался также поэтапно, но к 2034 году. Таким образом, все три линии второй очереди Туганского ГОКа теперь предполагается ввести на 3 года раньше прежних планов.

Сообщалось также, что запуск второй очереди доведет мощности предприятия до 7,5 млн тонн рудных песков в год. Для реализации проекта и освоения Кусковско-Ширяевского участка ТГОК "Ильменит" планирует строительство новых обогатительных фабрик, объектов инфраструктуры и транспортно-логистического терминала. Объем инвестиций для запуска первого этапа второй очереди составлял порядка 14-16 млрд рублей в ценах 2022 года.

В настоящее время проектная мощность комбината составляет 575 тысяч тонн рудных песков в год. Предполагалось, что после выхода на проектные показатели объемы готовой продукции (ильменитового концентрата) составят 148 тысяч тонн в год, цирконового концентрата - 47,6 тысячи тонн в год, рутил-лейкоксенового концентрата - 10,5 тысячи тонн в год, кварцевых песков - 1,871 млн тонн в год.

АО "Туганский ГОК "Ильменит" - горнодобывающее предприятие, созданное в сентябре 2002 года для промышленной разработки Туганского месторождения ильменит-цирконовых песков. В настоящее время добыча идет только на Южно-Александровском участке.

Росатом Томская область Туганский гок Алексей Шеметов Ильменит
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