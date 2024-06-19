Законопроект об ужесточении правил покупки SIM-карт иностранцами прошел I чтение

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Госдума в среду приняла в первом чтении проект закона, нацеленный на сокращение возможности для совершения мошеннических действий и других преступлений с использованием мобильной связи, а также ужесточающий условия покупки SIM-карт для иностранцев.

Проект закона предусматривает, что абонент получит оповещение обо всех зарегистрированных на него номерах, а также о заключении нового договора, и сможет приостановить его исполнение, если на самом деле он договор не заключал.

Законопроект также предполагает, что после заключения договора операторы связи будут обязаны передать сведения о нем для размещения в личном кабинете абонента на Госуслугах.

Более жесткие требования будут предъявлены к иностранцам. Они больше не смогут заключать договор через интернет, а только в салонах связи и точках продаж, с использованием Единой биометрической системы. На одного иностранного гражданина можно будет оформить не более 10 номеров. Кроме того, в договоре будет прописана жесткая привязка к IMEI (кода идентификации телефона, планшета, ноутбука), чтобы было невозможно переставить SIM-карту в другое устройство.

Проект закона предлагает указывать в договоре сведения о трудовых отношениях с юридическими лицами и ИП, если применяется так называемая "служебная" сим-карта. Кроме того, иностранцам нужно будет перезаключить ранее оформленные договоры на новых условиях до 1 марта 2025 года.

Авторами законопроекта стали депутаты Госдумы Василий Пискарев и Антон Горелкин.