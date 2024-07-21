Мишустин посетит Магадан

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 21-22 июля посетит Магадан, сообщила пресс-служба правительства РФ.

Планируется, что Мишустин ознакомится с ходом строительства нового аэровокзального комплекса международного аэропорта Магадана, а также посетит Магаданский морской рыбный порт, завод по переработке рыбного жира ООО "Омега-Си" и парк "Маяк", проекту строительства которого глава правительства лично уделяет много внимания.

Кроме того, Мишустин встретится с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым.

В поездке премьера будут сопровождать министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и министр транспорта Роман Старовойт.

Мишустин ежегодно летом совершает поездки по регионам Дальнего Востока и Сибири. В Магаданскую область он уже приезжал в августе 2020 и в июле 2023 года.