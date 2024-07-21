Поиск

Мишустин посетит Магадан

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 21-22 июля посетит Магадан, сообщила пресс-служба правительства РФ.

Планируется, что Мишустин ознакомится с ходом строительства нового аэровокзального комплекса международного аэропорта Магадана, а также посетит Магаданский морской рыбный порт, завод по переработке рыбного жира ООО "Омега-Си" и парк "Маяк", проекту строительства которого глава правительства лично уделяет много внимания.

Кроме того, Мишустин встретится с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым.

В поездке премьера будут сопровождать министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и министр транспорта Роман Старовойт.

Мишустин ежегодно летом совершает поездки по регионам Дальнего Востока и Сибири. В Магаданскую область он уже приезжал в августе 2020 и в июле 2023 года.

Михаил Мишустин Магадан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Курской области за день уничтожено 20 украинских дронов

Около десяти тысяч жителей Анапы остаются без света

Что произошло за день: суббота, 20 июля

В Минтрансе РФ стоит вопрос о повышении аэронавигационных сборов с авиакомпаний

В Якутии на тушение угрожающего селу лесного пожара направлены два самолета

Шесть жителей Белгородской области пострадали за минувший день

Дым от лесных пожаров окутал более 40 населенных пунктов Якутии

Дым от лесных пожаров окутал более 40 населенных пунктов Якутии

Движение на ряде улиц в центре Москвы будет закрыто в выходные из-за фестиваля

Движение на ряде улиц в центре Москвы будет закрыто в выходные из-за фестиваля

Ростовская область отключила от электроснабжения часть потребителей для разгрузки сетей

Алушта обесточена из-за аварии на ЛЭП

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });