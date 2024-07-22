В Думе планируют освободить Сергея Неверова от должности вице-спикера

Соответствующий проект постановления внесен в нижнюю палату парламента

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В Госдуму внесены проекты постановления от освобождения Сергея Неверова от должности вице-спикера нижней палаты парламента, Павла Завального - от должности главы комитета по энергетике, и Дмитрия Свищева - от должности руководителя комитета по спорту.

"Освободить депутата Государственной думы Неверова Сергея Ивановича от должности заместителя председателя Госдумы РФ", - говорится в тексте первого проекта постановления 677681-8, опубликованном в базе данных нижней палаты в понедельник.

Во втором внесенном проекте постановления 677682-8 предлагается освободить Завального от должности председателя комитета ГД по энергетике и Свищева - от должности председателя думского комитета по физической культуре и спорту.