Госдума проголосовала за освобождение Сергея Неверова с поста вице-спикера

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Госдума во вторник на заседании приняла постановления об освобождении должностей вице-спикера и глав двух комитетов.

В частности, от должности зампреда Думы освобожден Сергей Неверов, с поста председателя комитета по энергетике - Павел Завальный, главы комитета по спорту - Дмитрий Свищёв.

Как пояснили ранее в Госдуме, перестановки связаны с ожидаемым приходом в Госдуму по результатам выборов в сентябре бывших членов правительства Виктории Абрамченко, Николая Шульгинова и Олега Матыцина.

В настоящее время вакантными в Думе остаются посты председателей комитетов по культуре и по делам национальностей.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам голосования отметил, что "осенью на освободившиеся должности, в том числе, председателя комитета по культуре, и председателя комитета по вопросам межнациональных отношений" будут рассмотрены предложения фракций.

"Правильно будет фракциям обсудить кандидатуры и предложить лучших. Если у нас изберутся коллеги из правительства, можно только поприветствовать, потому что в правительстве работают эффективные, профессиональные кадры. А если их ещё изберут в избирательных округах, это значит, что люди их поддерживают, и они станут депутатами", - отметил Володин.