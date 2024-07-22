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Путин подписал закон о ратификации соглашения с Белоруссией по проспектам ценных бумаг

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Белоруссией о признании проспектов ценных бумаг, зарегистрированных на территории одной стороны, для размещения на территории другой. Об этом сообщается на официальном портале опубликования нормативных правовых актов.

В соответствии с соглашением, регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется уполномоченным органом государства пребывания эмитента и является основанием для допуска этих ценных бумаг к размещению или обращению (в том числе публичному) на территории принимающего государства. "Повторная регистрация такого проспекта ценных бумаг в принимающем государстве не требуется", - говорилось в пояснительной записке к документу.

Уполномоченные органы стран, которые выполняют функции по надзору за рынком ценных бумаг, не будут ограничены в своем праве приостанавливать размещение ценных бумаг, а также направлять в уполномоченный орган государства пребывания эмитента запросы о предоставлении дополнительной информации.

"Запрос о подтверждении факта регистрации проспекта ценных бумаг подлежит исполнению уполномоченным органом государства пребывания эмитента в течение двух рабочих дней после его получения", - говорится в документе.

В соглашении перечислена информация, которая обязательно должна быть включена в проспект ценных бумаг.

Соглашение было подписано в Москве в декабре прошлого года.

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