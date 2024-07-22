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РФ и КНР обсудили обновленный список значимых совместных инвестпроектов на $138 млрд

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Россия и Китай договорились об актуализации приоритетных совместных российско-китайских проектов, в том числе обсудили перспективы их кредитования и страхования, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров по итогам заседания межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству.

Общая стоимость значимых совместных проектов составит более $138 млрд.

"Мы сегодня обсудили ключевые вопросы реализации совместных российско-китайских проектов и перспективы дальнейшего развития инвестиционного сотрудничества. Считаю нашу встречу весьма своевременной и плодотворной. Очень важным является достижение договоренностей об обновлении перечня значимых проектов. Это более 60 инициатив с объемом заявленных инвестиций свыше $138 млрд. То же самое касается определения приоритетов дальнейшей работы, в том числе по таким значимым и чувствительным аспектам, как обеспечение устойчивого финансирования, страхования и кредитования проектов комиссии", - заявил он по итогам встречи.

"Решение этих вопросов является обязательным для достижения целей высококачественного развития двусторонней инвестиционной кооперации, закрепленных в плане российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года", - подчеркнул Мантуров.

По его словам, новая редакция плана российско-китайского инвестиционного сотрудничества может быть подписана в ходе 29-й регулярной встречи глав правительств РФ и КНР, которая должна состояться в августе в Москве.

На текущий момент межправкомиссия по инвестсотрудничеству курирует более 80 проектов на сумму около $200 млрд (включают крупные значимые, а также перспективные инвестпроекты).

Для включения в перечень значимых согласовано, в частности, два новых проекта на сумму более $1,3 млрд, сообщил Мантуров. "Имею в виду производство технического углерода в Астраханской области и строительство железнодорожной и производственной инфраструктуры по перевалке опасных грузов в Еврейской автономной области", - сказал он.

Мантуров высказал надежду на расширение инвестсотрудничества РФ и КНР в сфере ТЭК, автомобилестроения, металлургии и лесопереработки, отметив "исключительно высокий уровень партнёрства" в этих отраслях. "Это, в свою очередь, служит прочной основой для дальнейшего наращивания взаимных инвестиций, прежде всего в отраслях газо- и нефтехимии, автомобилестроении, металлургии, лесопереработки, а также в капиталоемких секторах развития транспорта и инфраструктуры. Нам нужно расширять пул перспективных проектов. Таких как создание в Красноярском крае комплекса глубокой переработки древесины, строительство в Китае завода по производству батарейных материалов на основе никеля, сооружение комплекса по переработке этансодержащего газа в районе Усть-Луги", - отметил он.

Он также напомнил, что в 2023 году взаимный товарооборот РФ и КНР составил $228 млрд, увеличившись на четверть год к году. "В текущем году мы также фиксируем рост товарооборота, а если говорить про более дальний горизонт 2030 года, то, по нашим оценкам, он имеет потенциал увеличения до $300 млрд", - сказал первый вице-премьер РФ.

Денис Мантуров Китай
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