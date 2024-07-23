Что произошло за день: вторник, 23 июля

Закон о пропаганде наркотиков, развод в Wildberries и выплаты московским контрактникам

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Дроны атаковали паромное судно в порту "Кавказ" в Краснодарском крае. Губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил, что один человек погиб.

- Контрактники в Москве получат от 5,2 млн рублей в первый год службы. Это общая сумма с четом получения после поступления единовременной выплаты в размере 1,9 млн рублей.

- Сделка по объединению Wildberries и оператора наружной рекламы Russ - это попытка рейдерского захвата маркетплейса, сказал Рамзан Кадыров после встречи с соучредителем Wildberries Владиславом Бакальчуком. В свою очередь Татьяна Бакальчук написала в соцсетях, что "это не рейдерский захват. Это развод". Она уточнила, что все было согласовано с ее мужем.

- Госдума приняла закон о повышении размера судебных госпошлин. Также депутаты в 10 раз снизили штрафы для застройщиков за нарушение договора с дольщиками.

- Александр Новак заявил, что поставки российской нефти в Венгрию и Словакию продолжаются. Он не уточнил, идет ли речь о поставках по какому-то другому маршруту. Между тем источник сообщил, что "ЛУКОЙЛ" оформляет на другие направления нефть, которая ранее транспортировалась по нефтепроводу "Дружба" в Венгрию и далее в Словакию.

- Государственная дума приняла закон о запрете пропаганды наркотиков. Пропагандой обещают не считать произведения, где наркотики "составляют неотъемлемую часть художественного замысла", и литературу, опубликованную до 1 августа 1990 года.

- В РФ приняли закон об усилении контроля в сфере миграции, в частности, о новом миграционном режиме высылки. Также принят закон об упрощении выдачи вида на жительство репатриантам.

- Жираф Самсон скончался в Московском зоопарке. Ему было 30 лет, что, как сообщили в зоопарке, "как 100 лет для человека". В природе эти животные в среднем живут 10-15 лет.