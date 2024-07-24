Фрегат ВМС Вьетнама прибыл во Владивосток

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Фрегат "Хунг Дао" ВМС Вьетнама прибыл в среду во Владивосток с деловым заходом, сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ).

"После швартовки корабля в главной базе ТОФ среди российских боевых кораблей, на берегу состоялась церемония встречи иностранных моряков под руководством командующего Приморской флотилии разнородных сил ТОФ контр-адмирала Алексея Сысуева", - говорится в сообщении.

Деловой заход боевого корабля ВМС Социалистической Республики Вьетнам продлится до 31 июля.

В ходе стоянки фрегата "Хунг Дао" во Владивостоке будут организованы культурные мероприятия для моряков, в том числе экскурсии по городу и посещение музея ТОФ.

Фрегат "Хунг Дао" был построен на Зеленодольском судостроительном заводе им. А.М. Горького по проекту 11661Э "Гепард-3.9". Корабль спущен на воду 27 апреля 2016 года и 27 октября 2017 года был доставлен транспортным судном Rolldock Star на вьетнамскую военно-морскую базу Камрань. Это третий из четырех фрегатов, построенных для Вьетнама.