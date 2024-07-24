Депутаты изменят порядок оформления согласия на обработку персональных данных

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - В Госдуму внесли законопроект о дополнительной защите персональных данных россиян.

Законопроект № 679980-8 в палату внесла группа депутатов и сенаторов.

В нем говорится, что согласие на обработку персональных данных человека всегда должно оформляться как отдельный, самостоятельный акт.

"Не секрет, что сейчас банки, торговые сети и другие участники рынка очень часто подсовывают клиенту единый договор, где согласие на передачу и обработку персональных данных стоит в общем ряду. Человек зачастую даже не понимает, за что именно он расписывается в череде других граф", - прокомментировал один из авторов законопроекта, председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

По его мнению, "особенно это актуально для электронной коммерции, когда пользователю просто предлагают "поставить галку".

"Теперь, в случае принятия нашей инициативы, согласие на обработку персональных данных в обязательном порядке будет оформляться отдельно, в том числе от договоров и других согласий на обработку данных. Это делается для того, чтобы гражданин давал согласие осознанно и имел возможность от него отказаться", - отметил депутат.