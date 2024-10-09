Комитет Госдумы счел избыточной новеллу законопроекта о персональных данных в торговле

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по промышленности и торговле не поддержал одну из новелл законопроекта, которая запрещает продавцам ограничивать доступ граждан к информации о товарах без предоставления персональных данных. Комитет считает это регулирование избыточным и требует более комплексного подхода.

Законопроект № 679980-8 в июле в палату внесла группа законодателей, среди которых сенатор Андрей Клишас и глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Документ содержит две новеллы. Первая - это поправка в закон "О персональных данных", которая требует, чтобы согласие на их обработку оформлялось отдельно от других документов и соглашений. Норма призвана избежать путаницы и недобросовестных практик, когда операторы могут скрывать условия обработки персональных данных в длинных текстах пользовательских соглашений.

Вторая новелла относится к ведению комитета по промышленности и торговле, так как поправка вносится в закон "O защите прав потребителей". Предлагается законодательно закрепить норму о том, что продавцы не могут ограничивать доступ к информации о товарах, если потребитель отказывается предоставлять свои персональные данные. Сейчас согласие на обработку данных часто требуется, чтобы получить информацию о товарах, даже если покупка не планируется. Это приводит к избыточному сбору личной информации, которая используется для рекламы и спама, а новый закон поможет защитить права потребителей и снизить ненужный сбор данных, считают авторы.

Комитет по промышленности не поддержал эту новеллу, считая ее избыточной. В заключении комитет напомнил, что сбор продавцом (исполнителем, владельцем агрегатора) согласия на обработку персональных данных потребителей, как обязательное условие для доступа к информации о товарах (работах, услугах), является нарушением ст. 16 закона "О защите прав потребителей", и за это уже установлена ответственность в ст. 14.8 КоАП.

"Представляется сомнительным, что предприниматель, добросовестно осуществляющий в сети интернет продажу товаров (работ, услуг), основной целью деятельности которого является максимальное извлечение прибыли, будет проводить незаконный массовый сбор (обработку) персональных данных потребителей с целью обеспечения доступа к информации товарах (работах, услугах), поскольку граждан-потребителей это только отпугнет. Уровень конкуренции в сети интернет по продаже потребительских товаров (работ, услуг) достаточно высок, и гражданин, перейдя на другой сайт, беспрепятственно может ознакомиться с информацией и приобрести необходимые товары", - говорится в заключении комитета.

Комитет отмечает, что утечка персональных данных граждан происходит не только при покупке товаров и услуг в интернете, но и на сайтах застройщиков, агентств недвижимости, при бронировании отелей и других сервисах. Интерес к этой информации проявляют риелторы, туристические компании и другие бизнесы. По мнению комитета, законопроект сосредоточен исключительно на потребительском рынке, в то время как нарушения в работе с персональными данными есть на всех рынках, поэтому к проблеме утечки необходим более широкий подход.

"Представляется, что для граждан, помимо проблем со сбором и обработкой персональных данных при приобретении товаров (работ, услуг) в сети интернет, не менее, а может и более, важным является обеспечение конфиденциальности добровольно предоставленных потребителем персональных данных. Считаем, что предотвращение утечки персональных данных граждан третьим лицам, которая происходит не только на потребительском рынке при приобретении товаров (работ, услуг) в сети интернет, должно стать ключевой задачей вносимых рассматриваемым законопроектом изменений", - говорится в отзыве.

Учитывая изложенное, комитет не поддерживает предлагаемые изменения закона о защите прав потребителей, как избыточные, и предлагает ограничиться внесением изменений в закон "О персональных данных".