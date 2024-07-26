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Правительство РФ продлило механизм окупаемости для новых АЭС

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Правительство РФ продлило действие механизма окупаемости мощности для новых АЭС, соответствующее постановление появилось на официальном портале правовой информации накануне вечером.

Под новыми мощностями АЭС подразумеваются те, что будут введены после 1 января 2025 года.

Базовая норма доходности для новых АЭС - 10,5%, а срок окупаемости - 25 лет.

В постановлении установлено предельное значение капзатрат для таких станций на уровне 184,1 тыс. руб. за 1 кВт (в ценах 2021 года) с индексацией на инфляцию и "с учетом графика распределения капитальных затрат с применением коэффициента блочности". Здесь говорится о том, что капзатраты распределены между блоками АЭС неравномерно, и коэффициент этот будет, соответственно, разный (по сути, ниже для каждого второго блока - ИФ).

Предельные прочие эксплуатационные затраты предлагается установить на уровне 138,5 тыс. руб. за 1 МВт (также в ценах 2021 года, тут также идет речь об индексации с учетом инфляции).

Как сообщала газета "Коммерсантъ" в начале 2022 года, о подобных параметрах просила ранее госкорпорация "Росатом". Тогда речь также шла о возврате инвестиций с доходностью 10,5% в течение 25 лет и предельных капзатратах на уровне почти 183 тыс. руб., что выше стоимости прежних АЭС. Так, затраты на второй блок Ленинградской АЭС-2 ниже этой суммы более чем на 65%, отмечали потребители энергорынка, на данные которых ссылалось издание.

В РФ крупная промышленность несет основную нагрузку по строительству АЭС и ГЭС в рамках договоров на поставку мощности (ДПМ) по аналогии с ДПМ на ТЭС. При этом все классические ДПМ-объекты уже введены, но с учетом сроков окупаемости потребители продолжат платить по ДПМ АЭС и ГЭС до 2041 года. Ввод новых ДПМ АЭС традиционно повышает уровень платежей на оптовом энергорынке на 3-4%. Пик платежей рынка по "старым" ДПМ АЭС придется на 2030 год, достигнув 235,7 млрд руб., после чего начнет плавно снижаться.

Правительство РФ Росатом АЭС
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