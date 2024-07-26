В Думу внесли законопроект об усилении контроля за перевозкой опасных грузов

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил о внесении в палату законопроекта о создании реестра лиц, осуществляющих транспортно-экспедиционную деятельность. Законопроект направлен на усиление безопасности при осуществлении грузоперевозок.

Авторы законопроекта № 682527-8 - Пискарев, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая и председатель думского комитета по транспорту Евгений Москвичев.

Пискарев объяснил необходимость такого закона с возросшей опасностью того, что "бесконтрольно перемещаемые по стране запрещенные либо ограниченные в обороте предметы и вещества могут оказаться в руках потенциальных диверсантов или террористов".

"В последнее время увеличилось количество выявленных грузоотправлений, содержащих наркотики, оружие и боеприпасы, сильнодействующие и взрывчатые вещества и устройства, представляющие опасность для жизни и здоровья людей", - сообщил он.

По его словам, в связи с этим законопроектом, в частности, предлагается ввести запрет на перевозку экспедиторами таких грузов, наделить экспедитора правом задерживать запрещенный к перевозке груз, а также уничтожать его, если он представляет опасность для жизни и здоровья людей и если эту опасность нельзя устранить иным путем.

Проект закона предусматривает создание реестра лиц, осуществляющих транспортно-экспедиционную деятельность, добавил Пискарев.

"Уверен, что принятие закона позволит повысить безопасность, в том числе на транспорте, упорядочить транспортно-экспедиционную деятельность и перекрыть лазейки для ввоза запрещенных веществ и предметов", - считает глава думского комитета.