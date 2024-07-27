Статус наукограда для Обнинска продлен до 2040 года

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Правительство РФ сохранило статус наукограда для Обнинска, город продолжит получать федеральное финансирование для развития научно-производственных предприятий.

"Правительство продолжает работу по поддержке центров развития науки и современных технологий. Подписано распоряжение о сохранении для города Обнинска Калужской области статуса наукограда Российской Федерации", - говорится в сообщении на сайте кабмина в субботу.

Отмечается, что благодаря статусу Обнинск продолжит получать федеральное финансирование на сохранение и развитие научно-производственных комплексов и городской инфраструктуры. Срок действия статуса продлен до 2040 года.

Обнинск - первый российский наукоград в современной истории, на сегодня здесь работает около 40 научно-производственных предприятий и исследовательских центров, специализирующихся в том числе в области медицинской радиологии, гидрометеорологии, геофизического и радиационного мониторинга, радиобиологических исследований, атомной энергетики.