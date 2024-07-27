В Ростове-на-Дону на полигоне бытовых отходов загорелся мусор

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Возгорание мусора произошло на полигоне бытовых отходов в Ростове-на-Дону, сообщил в телеграм-канале глава администрации города Алексей Логвиненко.

"Сегодня на территории полигона бытовых отходов в Советском районе произошло загорание мусора на площади 1000 кв. м. Все службы на месте, ведется реагирование", - написал он.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, сообщение о возгорании поступило в 12:50 субботы. В тушении задействованы 55 человек и 27 единиц техники.

Позже пресс-служба ведомства сообщила, что площадь пожара на полигоне выросла до 2 тыс. кв. м.