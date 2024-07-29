Обновленная кабмином стратегия развития минерально-сырьевой базы разошлась с планами РЖД

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Обновленная стратегия развития минерально-сырьевой базы России до 2050 г. разошлась с планами ОАО "РЖД" в части Восточного полигона.

Правительство утвердило обновленную стратегию, документ 29 июля был опубликован на его сайте.

В стратегии говорится, что при сохранении объемов перевозок на внутренний рынок, уменьшении экспорта в западном направлении и сохранении тенденции наращивания поставок угля по другим направлениям общие объемы перевозок угля по Восточному полигону российских железных дорог к 2025 году составят 121,7 млн тонн, в 2030 году - 178,7 млн тонн и в 2035 году - 267,2 млн тонн.

Кроме того, как сказано в документе, производство товарных руд и концентратов металлов горнорудными предприятиями, действующими, строящимися и проектируемыми в настоящее время, в пределах зоны охвата инфраструктуры Восточного полигона в 2025 году вырастет примерно в 2 раза - до 24 млн тонн, в 2030 году - до 34,3 млн тонн.

"В результате пропускная способность Восточного полигона железных дорог должна обеспечивать суммарные объемы перевозок угля, а также руд и концентратов металлов в 2025 году в объеме не менее 146 млн тонн, в 2030 году - 213 млн тонн, в 2035 году - 315 млн тонн", - отмечается в стратегии.

Ранее в мае правительство одобрило запуск III этапа инвестпроекта модернизации железндорожной инфраструктуры БАМа и Транссиба. Премьер-министр Михаил Мишустин сообщал, что стоимость работ до 2035 года превысит 3,7 трлн рублей.

Согласно III этапу развития Восточного полигона, провозная способность магистралей вырастет со 180 млн тонн по итогам 2024 года до 210 млн тонн по итогам 2030 года и до 270 млн тонн по итогам 2032 года.

II этап строительства Восточного полигона должен быть завершен в 2024 году.

По данным РЖД, в 2023 году по Восточному полигону было перевезено 110 млн тонн угля.