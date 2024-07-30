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В Кущевском районе Кубани в столкновении трех машин погибли четыре человека

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - В Кущевском районе Кубани столкнулись три автомобиля и погибли четыре человека, сообщили в управлении МВД по региону.

ДТП произошло в ночь на 30 июля на дороге между станицами Кущевская и Кугоейская и хутором Сиротино.

"61-летний водитель автомобиля Lada Kalina при обгоне выехал на встречную полосу, где столкнулся с иномаркой Hyundai Accent. По инерции он продолжил движение и столкнулся с попутным "КАМАЗом", - говорится в сообщении.

Два водителя и два их пассажира погибли на месте до приезда врачей.

МВД Кубань Кущевская Кущевский район
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