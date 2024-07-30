Госдума приняла поправки о праве гражданина РФ иметь не более 20 сим-карт

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник приняла поправки об упорядочении взаимоотношений между операторами связи и абонентами, в том числе иностранными гражданами и лицами без гражданства, при оказании услуг мобильной связи.

Согласно одной из поправок, у гражданина РФ может быть не более 20 сим-карт, у иностранца - 10, в том числе корпоративных. Большее количество сим-карт у россиян будет допускаться в случаях, определенных правилами оказания услуг связи, предусматривают поправки. Указывается, что оператор до начала оказания услуг связи должен будет проверить количество сим-карт через Государственную информационную систему контроля состояния идентификационных модулей (ГИС КСИМ) и при превышении услуги связи не оказывать.

Поправки одобрены к проекту закона № 647048-8 "О внесении изменений в Федеральный закон "О связи" и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

В них уточняется, что проверка достоверности сведений об абоненте будет осуществляться операторами связи до начала оказания услуг связи с использованием Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), Единой биометрической системы (ЕБС), системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) МВД либо при подтверждении паспортных данных в организациях, определяемых правительством. Если сведения недостоверны - услуги связи не оказываются, говорится в поправках.

Предлагается установить, что договор об оказании услуг связи с иностранцем может быть заключен при наличии его данных в ЕБС и только очно и запрещается заключать его через интернет. В договоре будет указываться номер IMEI-устройства, в котором используется сим-карта. Указанные требования не распространяются на дипломатических работников и членов их семей, предусматривают поправки.

После проверки оператор должен будет направить сведения в Государственную информационную систему контроля сим-карт РКН (информсистема КСИМ).

Согласно поправкам, по запросу физлица сведения обо всех сим-картах из ГИС КСИМ предоставляются через "Госуслуги". В случае несогласия с выделенной сим-картой физлицо через "Госуслуги" должно будет обратиться к оператору для незамедлительного приостановления оказания услуг связи, предусматривают поправки.

Согласно поправкам, правительство будет устанавливать требования к помещениям и местам заключения договоров об оказании услуг связи. Операторы связи в порядке, установленном Минцифры, должны будут осуществлять контроль за соблюдением дилерами указанных требований.

Кроме того, организации и ИП смогут передавать сим-карты только сотрудникам, работающим на основании трудового или возмездного гражданско-правового договора. Информация о работниках вносится в ЕСИА, указывается в поправках.

Оплату услуг связи наличными можно будет производить только после идентификации плательщика в отделениях банков, почтовой связи, иных определяемых правительством организациях, а также через специально оборудованные терминалы, соответствующие установленным правительством требованиям.

До 1 июля 2025 года операторы связи обязаны будут привести в соответствие договоры с иностранцами (в части сдачи ЕБС, указания IMEI и количества сим-карт). Если не привели - услуги связи иностранцам не оказывают, говорится в поправках.

До 1 ноября 2025 г. операторы связи обязаны будут проверить сведения о гражданах РФ - абонентах и корпоративных пользователях услугами связи в установленных правительством случаях, а также о количестве сим-карт. Если выявлены нарушения - услуги связи не оказывать.

Правительство на период до 2030 года вправе будет установить особенности применения новых положений закона в новых субъектах РФ, а также в приграничных регионах.