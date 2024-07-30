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В РФ принят закон о порядке обработки обезличенных персональных данных

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект о совершенствовании механизма обработки персональных данных, полученных в результате обезличивания.

Документ предусматривает, что "Минцифры в рамках своей структуры получает обезличенные данные в рамках государственной системы, за пределы этой госсистемы массивы данных не попадают, и работа с ними может вестись только внутри этой системы", сказал, представляя инициативу ранее на заседании комитета по информационной политике, его председатель Александр Хинштейн.

По словам Хинштейна, целью законодателей было найти "баланс: как не тормозить прогресс, а с другой стороны защитить персональные данные, не создавая рисков и угроз дополнительных утечек". Принципиальная позиция законодателей выразилась в требовании к Минцифры обеспечить конфиденциальность поступивших от операторов персональных данных, отметил глава комитета.

Предлагались разные варианты, в том числе и возможность передавать эти данные представителям бизнеса, на что согласие от депутатов получено не было, сказал он.

Глава Минцифры Максут Шадаев также на заседании комитета выразил мнение, что вошедшие в закон нормы согласованы и позволяют "обеспечить и доступность данных для разработчиков с огромным объемом ограничений и обременений, и сохранить интересы граждан здесь защищёнными".

Законом вводятся особые требования к лицам, которые получат доступ к таким обезличенным массивам. Ими не смогут быть иностранцы, лица с неснятой судимостью, причастные к экстремистской или террористической деятельности.

Законом устанавливается запрет на обработку составов данных, если "результат такой обработки может повлечь причинение вреда жизни, здоровью людей, оскорбление нравственности, нарушение прав и законных интересов граждан и организаций, причинение вреда (ущерба) окружающей среде, обороне страны и безопасности государства, объектам культурного наследия, иным охраняемым законом ценностям".

Также запрещается предоставление результатов обработки составов данных иностранным лицам, иностранным организациям.

Кроме того, законом предусматривается создание в Москве региональной государственной информационной системы (РИС Москвы) аналогичной ГИС Минцифры, в которую от региональных операторов персональных данных будут поступать необезличенные персональные данные, которые уполномоченный орган Москвы будет обезличивать в соответствии с требованиями, установленными высшим исполнительным органом Москвы по согласованию с ФСБ России.

Согласно закону, по требованию Минцифры России уполномоченный орган Москвы будет запрашивать персональные данные у оператора, обезличивать их в соответствии с требованиями, установленными правительством РФ по согласованию с ФСБ, и передавать их в ГИС Минцифры.

В РИС Москвы допускается обработка специальных категорий персональных данных (здоровье) и биометрических персональных данных (голос и лицо), предусматривает также закон.

Госдума
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