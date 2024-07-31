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"Аэрофлот" запросил слоты для рейсов из Москвы на Бали с сентября

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" запросил необходимые слоты для выполнения рейсов из Москвы в Денпасар (остров Бали, Индонезия), начиная с сентября этого года, сообщается в телеграм-канале перевозчика.

В настоящее время компания ожидает решения авиационных властей Индонезии.

"Этому предшествовала слаженная работа и совместные усилия "Аэрофлота", МИД РФ, министерства транспорта РФ, посольства Индонезии в РФ и Российско-индонезийского делового совета в течение последнего года", - отметили в компании.

Индонезия приветствует возможность открытия прямых авиарейсов из России на Бали, сообщил президент этой страны Прабово Субианто на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в среду в Москве. "Мы полагаем, что "Аэрофлот" может совершать прямые рейсы на Бали (...) Мы также поддерживаем возможность прямых рейсов, осуществляемых не только "Аэрофлотом", но и другими авиакомпаниями", - сказал Субианто.

Возможность полетов российских авиакомпаний за рубеж после западных санкций 2022 года ограничена, в том числе рисками ареста их самолетов иностранного производства. Нивелирует такие риски выкуп и перерегистрация лайнеров из зарубежного в российский реестр. Согласно презентации "Аэрофлота", из 271 имеющегося в парке группы Boeing и Airbus от иностранной регистрации "очищены" 185 единиц.

Аэрофлот Бали Индонезия Денпасар
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