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В Думе предложили ограничить рекламу на информационных знаках дорожного движения

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Депутаты предлагают запретить рекламу на знаках, информирующих водителей о близлежащих объектах и дорожных условиях.

Законопроект (№686453-8) размещен в электронной базе данных парламента. Среди авторов – глава думского комитета по экономической политике Максим Топилин и его первый заместитель Надежда Школкина.

В пояснительной записке напоминается, что в соответствии с законом "О рекламе" запрещено размещение рекламы на знаках дорожного движения. Однако в практике наблюдаются случаи злоупотребления, когда под информационными знаками размещается реклама товаров и услуг, что создает помехи для водителей и увеличивает риск ДТП.

Так, согласно ГОСТ Р 52289-2019, под информационными знаками допускается размещение сведений об объектах притяжения, но только если информация не является рекламной. В то же время, многие хозяйствующие субъекты используют "желтые информационные знаки" для продвижения своих товаров и услуг, что нарушает правила.

"Например, "Аптека 36,6", "Автозаправочная станция ТНК-ВР", "36,6", "ТНК-ВР", Гипермаркет "Ашан" - 2 км", "ИКЕА 150 м", "Парикмахерская "Золушка". Соответствующая реклама создает как помехи участникам дорожного движения, риски дорожно-транспортного происшествия и, как следствие, нанесение вреда имуществу и здоровью граждан, так и акт недобросовестной конкуренции при распространении рекламы", - говорится в пояснительной записке.

Внесенный законопроект предлагает уточнить требования к размещению информации на дорожных знаках, чтобы исключить возможность размещения подобной рекламы.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 марта 2025 года.

Госдума
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