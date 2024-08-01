Россия и Китай обсудили сокращение минимальной численности безвизовых групп до 3 человек

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Россия и Китай планируют до конца 2024 года изменить соглашение о безвизовых групповых поездках: минимальный состав группы может быть снижен с пяти до трех человек, а срок их пребывания в другой стране продлен на неделю, сообщило Минэкономразвития.

Эти изменения обсудили замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков и замминистра культуры и туризма Китая Чжан Чжэн. Цель изменений - увеличение турпотоков.

"Основные изменения определяют минимальный состав туристической группы, ее предлагается уменьшить с пяти до трех человек. Также предлагается увеличить сроки пребывания туристической группы на территории принимающего государства с 15 до 21 дня. Изменения могут вступить в силу до конца 2024 года", - говорится в сообщении.

Соглашение между правительствами России и КНР о безвизовых групповых поездках туристов действовало с 2000 года до начала 2021, когда было приостановлено из-за пандемии коронавируса. Документ снова заработал 1 августа 2023 года. По его условиям по групповым спискам между двумя странами могут путешествовать группы от 5 до 50 человек на срок до двух недель. Поездки должны быть организованы уполномоченными туроператорами. По данным Минэкономразвития, за год в рамках соглашения поездки совершили 580 тысяч туристов, в том числе 340 тысяч российских.

Отправлять туристов в Китай в рамках соглашения в 2024 году имеют право 559 российских туроператоров.

По данным туроператоров, многие туристы предпочитают вместо безвизовых поездок в группах получать индивидуальную визу в Китай, так как условия соглашения налагают на группы много ограничений. Так, все туристы, вошедшие в список, должны вместе прилететь в Китай, вместе передвигаться внутри страны и вылететь обратно также вместе. Если один из членов группы не явится в аэропорт в России или по окончании тура, групповая виза аннулируется. Кроме того, с такой визой пока можно поехать не во все города Китая, а только те, куда летают прямые рейсы из России.