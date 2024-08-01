В Думу снова внесли проект о системе "вези или плати" в грузовых ж/д перевозках

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект о внедрении договоров на перевозку грузов железнодорожным транспортом на условиях "вези или плати" (ship-or-pay), предложив правительству устанавливать требования к основным условиям этих договоров.

Документ (№684551-8) размещен в электронной базе данных парламента. Среди авторов – сенатор Сергей Михайлов, депутаты Анатолий Лесун, Александр Скачков.

Согласно тексту поправок в "Устав железнодорожного транспорта в РФ", по соглашению сторон в договоры об организации перевозок дополнительно могут включаться следующие условия: маршруты перевозок грузов (железнодорожные станции отправления и железнодорожные станции назначения), а также обязанности грузоотправителя, среди которых - обеспечение предъявления грузов для перевозки и их оплата независимо от того, были ли предъявлены грузы для перевозки.

Если грузоотправитель не предоставил для перевозки менее 5% от запланированного объема грузов за месяц, он освобождается от уплаты предусмотренных договором платежей за эти непредъявленные грузы. Платежи не нужно уплачивать, если грузы не были предъявлены для перевозки по вине перевозчика или из-за форс-мажора. Грузоотправитель должен уведомить перевозчика об этом заранее. Если возникнет спор о платежах, стороны должны сначала попытаться решить его досудебно.

Зеркальные меры предусмотрены и для перевозчика. Так перевозчик несет ответственность в случае отказа принимать груз к перевозке - штраф будет равен сумме провозных платежей за не принятые грузы. Однако он освобождается от ответственности, если грузы не были приняты по причинам, зависящим от грузоотправителя или из-за форс-мажора. Также, если объем непринятых грузов не превышает 5% от месячного плана, перевозчик не несет ответственности за отказ от перевозки.

Правительство России устанавливает правила заключения и выполнения договоров "вези или плати". Оно определяет участки железных дорог, на которых эти договоры действуют, виды и объемы грузов для перевозок. Также правительство может устанавливать требования к основным условиям этих договоров, следует из текста законопроекта.

В случае принятия закон вступит в силу через 90 дней после официального опубликования.

В мае 2023 г. правительство РФ отозвало из Госдумы аналогичный законопроект (№43217-8), он был внесен в декабре 2021 г., получил положительное заключение профильного комитета, был рекомендован к принятию, но его рассмотрение затянулось. В итоге в 2023 г., в процессе обсуждения правительственного законопроекта, депутаты стали обращать внимание (это мнение отражено в заключении комитета по транспорту), что с 2021 г. рынок грузовых железнодорожных перевозок существенно изменился из-за перенаправления грузопотоков.

Ship-or-pay – это схема, при которой перевозчик обязан перевезти определенный объем груза клиента, а клиент, даже в случае непоставки груза, должен все равно перевозку оплатить.

Ранее предполагалось, что схема "вези или плати" будет применяться при экспорте угля с железнодорожных станций, расположенных на территории Кемеровской области - Кузбасса, в направлении терминалов (портов) и железнодорожных пунктов пропуска, расположенных в границах Восточно-Сибирской, Забайкальской и Дальневосточной железных дорог. Также устанавливались объемы угольной продукции, в отношении которых могут заключаться долгосрочные договора в 2023 г. – 5 млн тонн с помесячным распределением в течение года; в 2024 г. – 10 млн тонн. С 1 января 2025 г. система должна была заработать для перевозок железнодорожным транспортом всех видов грузов.