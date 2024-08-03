Более 2,5 тыс. жителей Новороссийска остались без воды из-за аварии

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Авария на водопроводе возле одного из многоквартирных домов города Новороссийска оставила более 2,5 тыс. жителей без воды, сообщает пресс-служба администрации города-героя в субботу.

"В связи с производством аварийно-восстановительных работ по устранению утечки по улице Видова, 116 в Новороссийске (...) 2 августа с 20:30 по Москве ограничена подача воды (...) Численность населения - 2 500 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на время производства работ будет организован подвоз воды автоцистернами по заявкам населения.

Как добавили в пресс-службе, "по окончанию работ водоснабжение будет восстановлено, в связи с чем чрезвычайная ситуация не прогнозируется".