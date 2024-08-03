Более 50 тыс. жителей Темрюкского района Кубани остались без воды из-за аварии

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Авария на сетях водоснабжения оставила жителей семи поселений Темрюкского района Кубани без воды, сообщил глава района Федор Бабенков в своем телеграм-канале в субботу.

"На сетях водоснабжения ГУП КК "Кубаньводкомплекс" РЭУ "ТамГВ" произошла авария. В связи с устранением повреждения на магистральном водоводе без воды остались жители Вышестеблиевского, Новотаманского, Таманского, Сенного, Ахтанизовского, Запорожского и Фонталовского сельских поселений", - написал он.

Бабенков отметил, что ресурсоснабжающей компанией ведутся аварийно-восстановительные работы, по оценке специалистов их приблизительный срок составит 6-8 часов.

"В связи со сложившейся ситуацией в администрациях поселений ведется прием заявок на подвоз воды. Администрацией района совместно с хозяйствующими субъектами для этих целей мобилизован необходимый транспорт", - добавил Бабенков.

В пресс-службе районной администрации "Интерфаксу" уточнили, что отключение воды произошло в 26 населенных пунктах, в которых проживает более 50,5 тыс. человек.