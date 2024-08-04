Поиск

Пожар на складе в Северодвинске ликвидирован

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Пожарные потушили возгорание на складе в Северодвинске Архангельской области, его площадь составила 3 тыс. кв. метров, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

"Огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение на пожаре в Северодвинске. По уточненной информации, внутри склада хранились стройматериалы", - говорится в сообщении.

Ранее в воскресенье в Северодвинске загорелся склад. МЧС России сообщило, что, по предварительной информации, внутри склада хранились кислородные баллоны.

МЧС России Архангельская область Северодвинск пожар
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Луганск остался без света после ракетного удара ВСУ

Что произошло за день: воскресенье, 4 августа

В Азове произошел крупный пожар на складе автопокрышек

Рябков заявил, что разговор Белоусова и Остина помог избежать эскалации

ВСУ обстреляли Луганск 12 ракетами ATACMS и Storm Shadow

Луганск подвергся обстрелам со стороны ВСУ

Режим ЧС ввели в Туве из-за лесных пожаров

После ЧП в Нижнем Тагиле 53 человека остаются в пункте временного размещения

После ЧП в Нижнем Тагиле 53 человека остаются в пункте временного размещения

Что произошло за день: суббота, 3 августа

Массовое отравление произошло в детском лагере под Калининградом

Массовое отравление произошло в детском лагере под Калининградом
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });