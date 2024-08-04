Пожар на складе в Северодвинске ликвидирован

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Пожарные потушили возгорание на складе в Северодвинске Архангельской области, его площадь составила 3 тыс. кв. метров, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

"Огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение на пожаре в Северодвинске. По уточненной информации, внутри склада хранились стройматериалы", - говорится в сообщении.

Ранее в воскресенье в Северодвинске загорелся склад. МЧС России сообщило, что, по предварительной информации, внутри склада хранились кислородные баллоны.