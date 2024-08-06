Мишустин определил кураторство вице-премьеров по достижению национальных целей развития

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин определил вице-премьеров, которые будут курировать работу по достижению национальных целей развития до 2030 и на перспективу до 2036 года, сообщает пресс-служба кабинета министров.

Единый план по достижению национальных целей развития разработают Минэкономразвития и Минфин. "Он должен быть представлен в срок до 1 ноября 2024 года. Такой план будет создаваться с учетом уже готовых паспортов национальных проектов, которые должны быть представлены в Правительство не позднее 15 сентября", - рассказали в пресс-службе.

Мишустин поручил первому вице-премьеру Денису Мантурову курировать достижение целей технологического лидерства. Под его кураторством будет идти работа по созданию средств производства и автоматизации, новых материалов и химии, перспективных космических технологий и сервисов.

"При этом другим вице-премьерам необходимо будет обеспечить технологическую независимость в своих сферах компетенции", - подчеркнули в пресс-службе.

Татьяна Голикова будет курировать эту деятельность в области сбережения здоровья граждан, Дмитрий Патрушев - в обеспечении продовольственной безопасности, Виталий Савельев - в создании беспилотных авиасистем, Александр Новак - в сфере новых энергетических технологий, Дмитрий Григоренко - в работе по цифровой трансформации и развитию искусственного интеллекта.

Кроме того, Голикова будет курировать достижение национальных целей по направлениям, касающимся сохранения населения, крепления здоровья и повышения благополучия людей, а также поддержки семей. Совместно с другими вице-премьерами Татьяна Голикова будет добиваться снижения уровня бедности, добиваться повышения суммарного коэффициента рождаемости и увеличения ожидаемой продолжительности жизни. Ответственными исполнителями достижения наццелей в блоке, курируемом Голиковой, определены Минтруд, Минздрав, Минспорта совместно с другими министерствами и ведомствами.

Вице-премьер Марат Хуснуллин будет курировать достижение национальных целей в области создания комфортной и безопасной среды для жизни. В их числе обеспечение граждан жильём общей площадью не менее 33 кв. м на человека к 2030 году и не менее 38 кв. м к 2036 году, обновление жилищного фонда. В его зоне ответственности также устойчивое сокращение непригодного для жизни жилья, повышение доступности жилья на первичном рынке, строительство и реконструкция объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, обновление общественного транспорта. Ответственными исполнителями назначены Минстрой, Минтранс и МВД совместно с другими федеральными органами исполнительной власти.

В ведении Дмитрия Патрушева будет достижение национальных целей, подразумевающих экологическое благополучие. Отвечать за работу в рамках это направления будет Минприроды совместно с госкорпорацией "Росатом".

Александр Новак будет курировать достижение национальных целей развития по устойчивому и динамическому развитию экономики. В рамках данного направления необходимо обеспечить рост объёма инвестиций в основной капитал не менее чем на 60% по сравнению с уровнем 2020 года и добиться снижения доли импорта в структуре валового внутреннего продукта на 17% к 2030 году. Должна быть также решена задача устойчивого роста доходов населения. Такой работой займутся Минэкономразвития, Минтруд, Минпромторг, Минфин вместе с другими органами власти.

В ведении вице-премьера Дмитрия Чернышенко - национальные цели, направленные на реализацию потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности. В числе задач по данному направлению увеличение доли молодых людей, участвующих в проектах и программах профессионального и личностного развития и патриотического воспитания и доля молодежи, вовлечённой в добровольческую и общественную деятельность.

Вице-премьер - руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко будет курировать достижение к 2030 году цифровой зрелости государственного и муниципального управления.

В его ведении будет и работа по увеличению доли домохозяйств, подключённых к широкополосному интернету. Решать эти задачи будет Минцифры совместно с другими министерствами.