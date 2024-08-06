Мишустин сказал, что прогрессивная шкала НДФЛ затронет 3% работающих россиян

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Прогрессивная шкала НДФЛ до 22% затронет только 3% работающего населения России, эта мера позволит поддержать десятки миллионов нуждающихся в помощи граждан, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

На встрече с главой ФНС Даниилом Егоровым Мишустин напомнил о принятых изменениях в налоговое законодательство, в том числе связанных со снижением фискальной нагрузки на малообеспеченные семьи с двумя и более детьми.

"Речь идет о семьях с двумя и более детьми, где среднедушевой доход не превышает полуторакратного размера прожиточного минимума. Для них предусмотрена компенсация части подоходного налога, который был заплачен за предыдущий период в размере до 6% максимальной ставки подоходного налога для человека", - сказал Мишустин, уточнив, что это не учитывает те выплаты, которые гражданин имеет на образование, медицинское обслуживание - льготы, которые семьи могли получать.

Этот процесс, подчеркнул глава правительства, нужно администрировать. "Конечно, в ходе таких изменений необходимо обеспечить сбалансированность бюджета и сохранить стимул для развития экономики в целом", - сказал он.

Мишустин подчеркнул, что переход на прогрессивную шкалу подоходного налога, который повысится до 22% в зависимости от дохода человека, затронет только 3% работающего населения. "Но позволит поддержать десятки миллионов, тех, кто, действительно, пока еще нуждается в помощи государства", - сказал премьер.

Прогрессивная шкала НДФЛ

Президент РФ Владимир Путин в июле подписал закон, который вводит с 2025 года дифференцированный НДФЛ в зависимости от размера и вида полученного гражданином дохода.

В соответствии с одобренным законом, налоговая ставка НДФЛ для доходов до 2,4 млн руб. в год остается на уровне 13%, для доходов от 2,4 млн до 5 млн руб. - 312 тыс. руб. (уплата НДФЛ по ставке 13% с суммы 2,4 млн руб.) и 15% в части превышения 2,4 млн руб.; для доходов от 5 млн до 20 млн руб. - 702 тыс. руб. и 18% от превышения 5 млн руб.; для доходов от 20 млн до 50 млн руб. - 3,402 млн руб. и 20% от превышения 20 млн руб.; более 50 млн руб. - 9,402 млн руб. и 22% в части превышения порога дохода.