ЦБ объяснил, как будет оценивать влияние налоговых новаций на инфляцию

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Эффекты налоговых новаций, вступающих в силу с 2025 года, Банк России будет рассматривать в привязке к исполняемым за их счет расходам социального и инвестиционного характера, так как поступление дополнительных ненефтегазовых доходов транслируется в рост плановых расходов.

Об этом говорится в опубликованном в четверг проекте Основных направлений денежно-кредитной политики на 2025-2027 годы.

Налоговые новации были приняты, в частности, для финансирования мероприятий послания президента в феврале 2024 года. Их совокупное финансовое обеспечение в 2024-2030 годах оценивается примерно в 18 трлн рублей (до 3 трлн рублей ежегодно, что включает новые расходы, списания бюджетных кредитов, налоговые льготы, вложения средств ФНБ). Корректировка налоговой системы, как ожидается, даст суммарно бюджету около 3 трлн рублей (1,5% ВВП) ежегодных дополнительных доходов в 2025-2027 годах, отмечает ЦБ.

Одна из налоговых новаций касается расширения прогрессии НДФЛ (для доходов до 2,4 млн рублей в год ставка остается на уровне 13%, для доходов от 2,4 млн до 5 млн рублей предполагается взимание налога в размере 312 тысяч руб. (уплата НДФЛ по ставке 13% с суммы 2,4 млн рублей) плюс 15% в части превышения 2,4 млн рублей; для доходов от 5 млн до 20 млн рублей - 702 тысячи рублей и 18% от превышения 5 млн рублей; для доходов от 20 млн до 50 млн рублей - 3,402 млн рублей и 20% от превышения 20 млн рублей; более 50 млн рублей - 9,402 млн рублей и 22% в части превышения порога дохода).

ЦБ полагает, что при росте номинальных доходов населения и фиксированных порогах доходов в прогрессии НДФЛ возможен рост эффективной ставки этого налога и опережающее увеличение его поступлений относительно базы (фонда оплаты труда экономики, фонда денежных доходов и ВВП) даже при новых социальных вычетах и льготах. "Конечный эффект на спрос и инфляцию будет зависеть от структуры потребления различных доходных групп населения и их склонности к сбережению", - отмечается в проекте.

Повышение налога на прибыль до 25% и рентных сборов, основным плательщиком которых выступает экспортный сектор, по мнению регулятора, может привести к некоторому снижению инвестиционной активности частного сектора. "Однако поскольку расходы бюджета будут финансироваться за счет подобных поступлений, эти меры будут способствовать локализации части прибыли в экономике России, замещая отток частного капитала в рамках бюджетного перераспределения. Конечный эффект от налоговых новаций будет зависеть не только от направлений расходов, финансируемых за счет дополнительных поступлений, но и от конкурентной среды, эластичности спроса по цене на конкретных товарных рынках, поведения компаний в части переноса налоговых изменений в цены и других факторов", - говорится в проекте.

Повышение налогов с прибыли и выручки может снизить базу для дивидендных отчислений госкомпаний в бюджет. "Дополнительную поддержку поступлениям окажут принятые в 2024 году решения по введению акцизов и их внеплановым индексациям, повышению импортных пошлин, утилизационного и лицензионных сборов, госпошлин, а также процентные доходы по размещаемым средствам Федерального казначейства за счет более высокой траектории ставок процента и частичного перераспределения средств единого казначейского счета на депозиты. Сохранение жесткости на рынке труда продолжит формировать условия для заметного роста поступлений по НДФЛ и социальным страховым взносам", - отмечает ЦБ.

В целом регулятор при проведении денежно-кредитной политики исходит из неизменности объявленной траектории нормализации бюджетной политики в 2024 году и в последующие годы. Используемые им для подготовки и принятия решений по денежно-кредитной политике параметры бюджетной политики будут уточнены после представления в Госдуму проектов федерального бюджета и Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.