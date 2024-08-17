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Два человека погибли и двое пострадали в ДТП в Иркутской области

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции в Иркутской области выясняют обстоятельства ДТП, в результате которого погибли водитель и его несовершеннолетний сын, пострадали жена и 9-летняя дочь, сообщает в субботу пресс-служба Главного управления МВД РФ по региону.

ДТП произошло накануне на автодороге Киренск-Казачинское в 26 километрах от села Красноярово в сторону поселка Магистральный в Киренском районе.

По предварительной причине, 40-летний водитель автомобиля Hyundai Palisade выехал на встречную полосу, где столкнулся с тягачом Scania. В результате лобового столкновения от полученных ранений скончался глава семейства и его 7-летний сын. В больницу госпитализирована супруга и их 9-летняя дочь. 52-летний водитель тягача не пострадал.

По данному факту проводится проверка, в результате которой будет принято правовое решение.

Иркутская область
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