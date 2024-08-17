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Госдума в сентябре обсудит повышение качества среднего профессионального образования

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Вопросы повышения качества подготовки средних профессиональных рабочих кадров Госдума обсудит в сентябре, написал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале в субботу.

Он отметил, что планируется в сентябре начать обсуждение этого вопроса с правительством и регионами для того, чтобы "выработать стандарты и системный подход в подготовке профессиональных кадров".

В этой связи "нужно изучить опыт регионов, добившихся успехов в этой сфере, и взять его за основу"; сформировать программы поддержки учреждений СПО, их материально-технической, лабораторной базы, ремонта существующих и строительства новых общежитий, считает Володин.

По его словам, "получение рабочей профессии должно быть бесплатным", в то время как сегодня такая возможность есть не у всех, так, более 30% обучается на платной основе.

"Средние профессиональные образовательные учреждения должны быть более ориентированы на запрос экономики в подготовке кадров", - также отметил спикер Госдумы.

Кроме того, "стипендия учащихся должна отличаться существенно при подготовке профессиональных рабочих и специалистов по остродефицитным направлениям", считает председатель палаты парламента.

"Еще один важный аспект - повышение статуса преподавателей учреждений СПО и уровня их заработной платы. Мы должны создать условия, чтобы лучшие рабочие пришли мастерами производственного обучения", - отметил Володин.

Он добавил, что "эти и другие вопросы необходимо обсудить и найти решения в рамках принятия федерального закона".

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