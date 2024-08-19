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На экспедиционные исследования водных биоресурсов выделили более 700 млн рублей

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Правительство РФ выделило рыбохозяйственному комплексу 701,4 млн рублей, большая часть из которых пойдет на экспедиционные исследования водных биоресурсов, сообщается в пресс-релизе правительства.

Соответствующее распоряжение подписано 9 августа 2024 года.

Эта работа необходима для оценки запасов биоресурсов, формирования научных прогнозов их вылова и рекомендаций, направленных на обеспечение такого вылова, что необходимо для стабильной работы рыбохозяйственной отрасли, отмечается в пресс-релизе.

Как заявил глава правительства Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник, эти средства выделяются Всероссийскому научно-исследовательскому институту рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) и Керченскому морскому технологическому университету. "Это позволит организовать экспедиции по оценке запасов водных биоресурсов, в первую очередь на озере Байкал, а также еще в семи российских субъектах - Архангельской, Вологодской, Ленинградской, Тюменской областях, Ненецком автономном округе, республиках Карелия и Коми", - сообщил он.

Ученые будут работать в Тихом океане, на морях. Планируется провести и капитальный ремонт в региональных филиалах института и Керченском университете, отметил премьер-министр.

"Мы рассчитываем, что такие меры будут способствовать укреплению нашего суверенитета в науке и технологиях и повышению качества подготовки молодых специалистов для рыбохозяйственного комплекса страны", - заключил он.

Правительство РФ ВНИРО Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии Керченский морской технологический университет
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