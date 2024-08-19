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Что произошло за день: понедельник, 19 августа

ЧП на нефтехимическом заводе в Стерлитамаке, указ о ВНЖ для иностранцев и нежелательный фонд Клуни

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Взрыв произошел на трубопроводе Стерлитамакского нефтехимического завода. Вечером в понедельник возникший пожар был полностью потушен. По предварительным данным, он возник из-за разгерметизации воздушной линии газопровода. Пострадали три человека. Возбуждено уголовное дело.

- Иностранцам, желающим переехать в РФ из-за политики их родных стран, упростили получение ВНЖ. Перечень государств, проводящих противоречащую российским ценностям политику, будет определять правительство по представлению МИД.

- Более 40 пожарных пострадали при тушении огня на складе в ростовском Пролетарске. Госпитализация потребовалась 18 пожарным, которые тушат склад с топливом, атакованный беспилотниками.

- ЦБ предложил реформу микрофинансирования, чтобы повысить доверие населения и снизить негативные практики на рынке. Банк России предлагает разделить рынок на три сегмента: компании предпринимательского финансирования, компании целевого финансирования и микрофинансовые.

- Индекс МосБиржи обновил минимум с июля 2023 года. Российский рынок акций снизился на фоне опасений дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Банком России и возросших геополитических рисков.

- Фонд Джорджа Клуни признан нежелательным в РФ. В Генпрокуратуре заявили, что фонд "поддерживает покинувших страну лжепатриотов, участников запрещенных экстремистских объединений и террористических организаций".

- Киргизский MBank приостановил переводы через банки РФ. Входящие переводы будут осуществляться через банки, не подпадающие под санкции, по рублевым реквизитам.

- Умер американский телеведущий Фил Донахью. Ему было 88 лет. В 1980-е он вместе с Владимиром Познером провел несколько телемостов "СССР-США".

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