Индекс МосБиржи обновил минимум с июля 2023 года

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Индекс МосБиржи днем на торгах опустился ниже отметки 2800 пунктов, обновив минимум с июля 2023 года.

К 12:54 по Москве индекс МосБиржи составил 2798,72 пункта (-1,04%), индекс РТС - 991,67 пункта (-1,04%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" демонстрируют негативную динамику в пределах 2,9%.

Подешевели расписки Ozon (-2,5%), обыкновенные акции "Московской биржи" (-2,9%), АФК "Система" (-2,2%), Сбербанка (-2%, "префы" потеряли в цене также 2%), "Северстали" (-1,9%), "ЛУКОЙЛа" (-1,4%), "НЛМК" (-1,3%), "Татнефти" (-1,2%), "АЛРОСА" (-1,1%), ВТБ (-1,1%), "Русала" (-1,1%), "Сургутнефтегаза" (-1%), "ММК" (-1%), "Магнита" (-1%), "Газпром нефти" (-0,8%), "Роснефти" (-0,7%), "МТС" (-0,6%), "Аэрофлота" (-0,5%), "Газпрома" (-0,3%), "НОВАТЭКа" (-0,2%), "Норникеля" (-0,2%).

Подорожали акции "Интер РАО" (+0,8%), "РусГидро" (+0,5%), "Полюса" (+0,4%).

По мнению аналитиков, котировки российских акций 19 августа снижаются под давлением как наметившегося ухудшения ситуации на глобальных рынках капитала, в том числе падения мировых цен на нефть, так и ряда внутренних негативных факторов - опасений дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Банком России для борьбы с инфляцией, а также возросших геополитических рисков из-за обострившейся в последнее время ситуации в приграничных с Украиной областях.

Руководитель отдела инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов отмечает, что район 2800 пунктов по индексу МосБиржи - это примерно 20% от максимумов года, здесь по теории проходит граница "бычьего" и "медвежьего" рынка. Пробой отметки может спровоцировать крупных участников рынка на резкое сокращение "длинных" позиций. Вместе с тем обороты торгов в последние дни маленькие, что говорит об отсутствии агрессивных продаж. Однако и все наблюдаемые в последние недели отскоки заливаются продажами.

"И все же вероятность дальнейшего падения индекса МосБиржи намного больше, чем его роста. На настроения инвесторов по-прежнему будут сильно давить высокие процентные ставки, ухудшающие экономику бизнеса и делающие сверхпривлекательными вложения в депозиты и облигации. В связи с общей слабостью российского рынка акций, бумаги золотодобытчиков можно держать, но новые покупки делать рискованно. Сегодня с утра золото торгуется вблизи пятничного закрытия. Не радует нефть, которая торгуется под отметкой $80 за баррель. Сопротивление же располагается на доллар выше. Сегодняшняя слабость нефти - еще один повод для попыток уйти под уровень 2800 пунктов по индексу МосБиржи", - полагает Антонов.