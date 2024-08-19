Фонд Джорджа Клуни признан нежелательным в РФ

Актер Джордж Клуни и его жена Амаль Фото: АР/ТАСС

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ признала нежелательной в России деятельность фонда американского актера Джорджа Клуни.

"Генеральная прокуратура Российской Федерации признала нежелательной на территории нашей страны деятельность иностранной неправительственной организации Clooney Foundation for Justice, США ("Фонд Клуни за справедливость")", - сообщили в Генпрокуратуре в понедельник.

В ведомстве считают, что фонд "поддерживает покинувших страну лжепатриотов, участников запрещенных экстремистских объединений и террористических организаций".

Clooney Foundation for Justice был основан голливудским актером Джорджем Клуни и его супругой, которая работает адвокатом.

Фонд, как утверждается на его сайте, работает в 40 странах мира.