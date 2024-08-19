Поиск

Фонд Джорджа Клуни признан нежелательным в РФ

Фонд Джорджа Клуни признан нежелательным в РФ
Актер Джордж Клуни и его жена Амаль
Фото: АР/ТАСС

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ признала нежелательной в России деятельность фонда американского актера Джорджа Клуни.

"Генеральная прокуратура Российской Федерации признала нежелательной на территории нашей страны деятельность иностранной неправительственной организации Clooney Foundation for Justice, США ("Фонд Клуни за справедливость")", - сообщили в Генпрокуратуре в понедельник.

В ведомстве считают, что фонд "поддерживает покинувших страну лжепатриотов, участников запрещенных экстремистских объединений и террористических организаций".

Clooney Foundation for Justice был основан голливудским актером Джорджем Клуни и его супругой, которая работает адвокатом.

Фонд, как утверждается на его сайте, работает в 40 странах мира.

Фонд Клуни за справедливость Clooney Foundation for Justice США РФ Генпрокуратура РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Российские вузы объявили дополнительный прием на бюджетные места

Российские вузы объявили дополнительный прием на бюджетные места

Взрыв произошел на трубопроводе Стерлитамакского нефтехимического завода

ФСБ задержала в ЛНР местного жителя, завербованного Украиной

Сейсмологи насчитали десятки афтершоков после мощного землетрясения у берегов Камчатки

В МАГАТЭ сообщили о готовности Гросси посетить Курскую АЭС

В МАГАТЭ сообщили о готовности Гросси посетить Курскую АЭС

Что произошло за день: воскресенье, 18 августа

Путин прибыл в Баку

Детей вывозят из лагерей в одном из районов Тувы из-за лесных пожаров

МИД РФ опроверг информацию о непрямых переговорах с Киевом в Катаре

МИД РФ опроверг информацию о непрямых переговорах с Киевом в Катаре

Военные РФ заявили, что продолжают уничтожать диверсионные группы в Курской области

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });