Умер американский телеведущий Фил Донахью

Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - В США умер известный телеведущий Фил Донахью. Об этом изданию Today сообщила его семья.

Он умер вечером 18 августа у себя дома после долгой болезни. Ему было 88 лет.

Донахью был создателем формата дневного ток-шоу с непосредственным участием зрителей в зале. В своих программах он предлагал обсуждать актуальные вопросы, вызывавшие резкое разделение мнений. Передача "The Phil Donahue Show" шла в эфире с 1967 по 1996 год.

В СССР его узнали, когда он вместе с Владимиром Познером провел несколько телемостов "СССР-США".

В мае 2024 года Донахью в числе прочих получил от Джо Байдена Президентскую медаль свободы - одну из высших наград в США для гражданских лиц.