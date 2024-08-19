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Умер американский телеведущий Фил Донахью

Умер американский телеведущий Фил Донахью
Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - В США умер известный телеведущий Фил Донахью. Об этом изданию Today сообщила его семья.

Он умер вечером 18 августа у себя дома после долгой болезни. Ему было 88 лет.

Донахью был создателем формата дневного ток-шоу с непосредственным участием зрителей в зале. В своих программах он предлагал обсуждать актуальные вопросы, вызывавшие резкое разделение мнений. Передача "The Phil Donahue Show" шла в эфире с 1967 по 1996 год.

В СССР его узнали, когда он вместе с Владимиром Познером провел несколько телемостов "СССР-США".

В мае 2024 года Донахью в числе прочих получил от Джо Байдена Президентскую медаль свободы - одну из высших наград в США для гражданских лиц.

Хроника 05 января 2019 года – 19 августа 2024 годаУмершие знаменитости
США СССР Фил Донахью
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