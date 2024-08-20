ФСБ возбудила дело о госизмене против сотрудника научной организации

Он задержан и арестован по подозрению в участии в DDoS-атаках на критическую инфраструктуру

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о возбуждении дела о госизмене (ст. 275 УК) в отношении сотрудника научной организации, подозреваемого в проведении DDoS-атаки по заданию украинских спецслужб.

В сообщении Центра общественных связей ФСБ говорится, что ранее его задержали в Москве по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 274.1 УК ("Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации").

"По версии следствия, он инициативно установил контакт с представителями украинских спецслужб. После начала СВО по их указанию задержанный проводил DDoS-атаки на критически важные объекты Российской Федерации в целях нанесения ущерба информационной безопасности России", - рассказали в ЦОС.

Также, по версии следствия, он собирал сведения о российских военнослужащих и передвижении военной техники.

"Кроме того, на постоянной основе переводил личные денежные средства и криптовалюту на счета зарегистрированных на Украине фондов для приобретения ВСУ вооружения, военной техники и экипировки", - заявили в ФСБ.

В ЦОС добавили, что задержанный дал признательные показания, он арестован и помещен в СИЗО.

ФСБ не раскрыла личность задержанного и не привела других подробностей операции.