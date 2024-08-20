Что произошло за день: вторник, 20 августа

Информационная безопасность в приграничных районах, планы "Мосбиржи" оспорить санкции, скончалась самая старая жительница Земли

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- ФСБ возбудила дело о госизмене против сотрудника научной организации. По данным спецслужбы, он проводил DDoS-атаки по заданию украинских спецслужб.

- МВД выпустило советы по мерам информбезопасности в Белгородской, Брянской и Курской областях. В частности, жителям рекомендовано не пользоваться камерами видеонаблюдения, не выкладывать сделанные на видеорегистратор записи поездок.

- Временную поверенную в делах США вызвали в МИД РФ. Ей заявлен решительный протест в связи с действиями американских репортеров в Курской области, сказали в ведомстве.

- Азербайджан подал заявку на вступление в БРИКС.

- Генпрокуратуре предложили запретить любую деятельность в РФ Deutsche Welle (иноагент) и British Council. Соответствующие предложения были направлены депутатами ГД.

- "Мосбиржа" планирует оспаривать санкции США.

- Цена золота обновила исторический максимум. Августовские фьючерсы на бирже Comex в ходе торгов достигли $2510,2 за унцию. С начала года драгметалл подорожал на 21,5%.

- На 118-м году жизни в Испании скончалась самая старая жительница Земли Мария Браниас Морера. Рекорд долгожительства остается за француженкой Жанн Кальман, которая скончалась в 1997 году на 123-м году жизни.