Генпрокуратуре предложили запретить любую деятельность в РФ Deutsche Welle и British Council

Фото: Monika Skolimowska/picture alliance via Getty Images

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Председатель комиссии Госдумы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев направил в Генпрокуратуру предложения о запрете любой деятельности в РФ медиакорпорации Deutsche Welle (признана иноагентом - ИФ) и British Council.

"В пакет на "выдворение" предлагаем включить среди прочих Британский совет (British Council), под прикрытием гуманитарных проектов осуществляющий в РФ разведывательную деятельность, и медиакорпорацию "Немецкая волна" (Deutsche Welle), которая не только активно штампует информационных диверсантов, в том числе из российских журналистов, но и проводит иные антироссийские медийные акции", - написал Пискарев в своем телеграм-канале во вторник.

Он предлагает "запретить им любую деятельность в России: речь идет о блокировке их счетов, закрытии отделений и филиалов, запрете на распространение информационных материалов". "А для тех, кто с ними будет продолжать или налаживать сотрудничество предусмотрена административная и уголовная ответственность. Наши предложения в "стоп-лист" направляем в Генеральную прокуратуру", - написал Пискарев.

Он напомнил, что с понедельника вступил в силу закон о возможности признавать нежелательными в России зарубежные организации, учредителями которых являются госорганы иностранных государств.