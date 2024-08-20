Поиск

Генпрокуратуре предложили запретить любую деятельность в РФ Deutsche Welle и British Council

Генпрокуратуре предложили запретить любую деятельность в РФ Deutsche Welle и British Council
Фото: Monika Skolimowska/picture alliance via Getty Images

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Председатель комиссии Госдумы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев направил в Генпрокуратуру предложения о запрете любой деятельности в РФ медиакорпорации Deutsche Welle (признана иноагентом - ИФ) и British Council.

"В пакет на "выдворение" предлагаем включить среди прочих Британский совет (British Council), под прикрытием гуманитарных проектов осуществляющий в РФ разведывательную деятельность, и медиакорпорацию "Немецкая волна" (Deutsche Welle), которая не только активно штампует информационных диверсантов, в том числе из российских журналистов, но и проводит иные антироссийские медийные акции", - написал Пискарев в своем телеграм-канале во вторник.

Он предлагает "запретить им любую деятельность в России: речь идет о блокировке их счетов, закрытии отделений и филиалов, запрете на распространение информационных материалов". "А для тех, кто с ними будет продолжать или налаживать сотрудничество предусмотрена административная и уголовная ответственность. Наши предложения в "стоп-лист" направляем в Генеральную прокуратуру", - написал Пискарев.

Он напомнил, что с понедельника вступил в силу закон о возможности признавать нежелательными в России зарубежные организации, учредителями которых являются госорганы иностранных государств.

Госдума Deutsche Welle British Council
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

Военные РФ сообщили о взятии под контроль населенного пункта Новгородское в ДНР

Бывшие владельцы Макфы оспорили передачу управления активами холдинга "РСХБ-Финанс"

Бывшие владельцы Макфы оспорили передачу управления активами холдинга "РСХБ-Финанс"

Правительство вывело из-под курсовых экспортных пошлин газетную бумагу

Правительство вывело из-под курсовых экспортных пошлин газетную бумагу

В ростовском Пролетарске площадь пожара на складе топлива составляет 10 тысяч кв. м

Транзит российского газа через Украину после выходных вернулся к максимуму

МВД выпустило советы по мерам информбезопасности в Белгородской, Брянской и Курской областях

Глава РАН заявил, что международное сотрудничество ученых не прерывается

"Почта России" сообщила об ограничениях работы своей германской "дочки"

Из девяти районов Курской области за сутки эвакуировали более 830 человек

Из девяти районов Курской области за сутки эвакуировали более 830 человек

В Пятигорске произошел пожар на склоне горы Машук

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });