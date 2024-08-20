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"Мосбиржа" планирует оспаривать санкции США

"Мосбиржа" планирует оспаривать санкции США
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Группа "Московская биржа" планирует оспорить введенные в июне санкции США, разрабатывает линии защиты, сообщил Клуб защиты прав инвесторов со ссылкой на представителя юридического консультанта группы - компании "Степ Форвард".

О разрабатываемых линиях защиты для оспаривания американских санкций представитель юридического консультанта группы рассказала 19 августа на заседании Клуба защиты прав инвесторов.

"Также планируется обратиться в OFAC для получения разъяснения применения генеральных лицензий при разблокировке активов", - отмечается в сообщении.

OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) 12 июня ввело санкции против "Московской биржи" и входящих в ее группу Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчетныого депозитария (НРД). OFAC также выдало лицензию на сворачивание операций с ними на срок до 13 августа, в начале августа она была продлена до 12 октября.

13 июня к санкциям США против "Мосбиржи", НРД и НКЦ присоединилась Великобритания. Управление по имплементации финансовых санкций (OFSI) британского Минфина выдало лицензию для разблокировки активов, структурированных через НРД, которая действует также до 12 октября.

Согласно презентации представителя юридического консультанта Клуба защиты прав инвесторов - компании Delcredere - Казначейство Бельгии и министерство финансов Люксембурга не применяют санкции США и Великобритании при вынесении решений о разблокировке активов, замороженных на счетах НРД. "В то же время на этапе исполнения полученной лицензии Euroclear/Clearstream могут затребовать лицензии США или Великобритании, если активы имеют связь с соответствующей юрисдикцией (по эмитенту или по валюте)", - отмечается в презентации.

Действующая до 12 октября лицензия OFAC потенциально дозволяет разблокировать активы, размещенные на счетах НКЦ в JP Morgan Chase и BNY Mellon (банки-корреспонденты НКЦ для расчетов в долларах США), указано в презентации. Однако американские контрагенты НКЦ озвучили свою позицию, что этой лицензией смогут воспользоваться только американские лица, но не российские, добавляет Delcredere.

"Рекомендуется напрямую обращаться к JP Morgan Chase и BNY Mellon по вопросам о переводе активов на основании генеральной лицензии №100A, т.к. OFAC вправе не выдавать индивидуальные лицензии на сделки, которые охватываются генеральной лицензией", - говорится в презентации.

OFAC OFSI Мосбиржа НКЦ НРД США Delcredere
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