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Временную поверенную в делах США вызвали в МИД РФ из-за американских репортеров

Временную поверенную в делах США вызвали в МИД РФ из-за американских репортеров
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Фото: Андрей Любимов/РБК/ТАСС

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Временная поверенная в делах США в России была вызвана в МИД РФ, ей заявлен решительный протест в связи с действиями американских репортеров в Курской области, заявили во вторник на Смоленской площади.

"Вызванной в МИД России 20 августа временной поверенной в делах США в России С. Холмс был заявлен решительный протест в связи с провокационными действиями американских репортеров, незаконно проникших в Курскую область для пропагандистского освещения преступлений киевского режима, а также появившимися свидетельствами участия американской ЧВК на стороне ВСУ в ходе их вторжения на территорию Российской Федерации", - говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства, опубликованном на его сайте.

В заявлении МИД отмечается, "что подобные действия, идущие вразрез с утверждениями администрации Джо Байдена о своей якобы непричастности к нападению украинских неонацистов на Россию, со всей очевидностью доказывают вовлеченность США как непосредственного участника конфликта в злонамеренные замыслы Владимира Зеленского".

"Особо отмечено, что в отношении причастных к этим преступлениям американских граждан в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации компетентными ведомствами будут проведены необходимые следственные действия для привлечения их к ответственности. Кроме того, четко дано понять, что все иностранные "специалисты" и наемники, нелегально пересекающие границу нашей страны, автоматически становятся законной военной целью для Вооруженных сил Российской Федерации", - заявили во внешнеполитическом ведомстве.

ВСУ США МИД Курская область
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