В горах Абхазии насмерть разбился 8-летний турист из России

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - В Абхазии ребенок из России разбился, упав с высоты в обрыв в Рицинском национальном парке, и погиб.

Как сообщил "Интерфаксу" начальник Гудаутского РОВД Зосме Гицба, восьмилетний мальчик забрался на камень и, не удержавшись, упал с высоты около 40 метров, когда его родители, туристы из России, фотографировались на фоне горного озера Рица. Ребенка с травмами отправили в Гагрскую больницу, однако спасти его не удалось.

Директор парка Адамур Багателия сообщил "Интерфаксу" подробности случившегося.

По его словам, несчастный случай произошел по дороге, ведущей от дачи Сталина на автомобильную стоянку.

"Мальчик был с родителями и четырехлетним братом. Он упал с обрыва в озеро с высоты около 40 метров. Инспектора национального парка подплыли на лодке к месту происшествия и достали его с трехметровой глубины без признаков жизни", - рассказал Багателия.

Тело ребенка доставлено в морг Сухумской больницы.

Дирекция Рицинского национального парка обещает взять на себя расходы по доставке тела мальчика на родину.