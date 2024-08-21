Банкам введут срок для уведомления об изменении "плавающей" ставки по вкладам

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Банки должны будут информировать граждан об изменении "плавающей" процентной ставки по вкладам в срок не более трех рабочих дней с момента ее изменения, следует из законопроекта, подготовленного комитетом Госдумы по финансовому рынку.

Как рассказал "Интерфаксу" источник, такая инициатива содержится в пакете поправок к закону о банках и банковской деятельности, документ был направлен из парламента на получение отзыва в профильные министерства.

"При применении переменной процентной ставки указывается порядок и срок информирования вкладчика об изменении такой процентной ставки, при этом указанный срок информирования не может превышать трех рабочих дней с момента ее изменения", - говорится в законопроекте. Ранее статься 36.2 ФЗ "О банках и банковской деятельности" содержала норму о необходимости указывать в таблице условий договора банковского вклада порядок и срок информирования вкладчика об изменении переменной процентной ставки, но конкретных сроков информирования прописано не было.

Кроме того, подготовленный депутатами законопроект технически уточняет правила открытия банковских счетов с использованием финансовых маркетплейсов. Как говорится в пояснительной записке, это необходимо для того, чтобы банки, работающие через такие платформы, могли более эффективно информировать клиентов об условиях вкладов. Кроме того, для улучшения расчетов через специальные счета операторов финансовых платформ предлагается установить новые требования к их работе, что, по мнению авторов, должно упростить и ускорить эти процессы, а также снизить затраты участников.