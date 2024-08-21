Александр Малич стал новым директором Александринки

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Директором Национального драматического театра России (Александринского театра) назначен Александр Малич, сообщили в Минкультуры РФ.

"Директором Александринского театра назначен Александр Малич", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.

Малич в 2005 году окончил факультет Международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета. С 2019 года работал в Александринском театре генеральным продюсером Новой сцены.

В середине июля сообщалось о назначении нового художественного руководителя Александринского театра, им стал режиссёр Никита Кобелев. Валерий Фокин, работавший на этой должности более 20 лет, станет президентом театра.