Путин обсудит с членами правительства проблемы жилищного строительства

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин 22 августа проведет совещание с членами правительства Российской Федерации, сообщила пресс-служба президента РФ.

По ее данным, основная тема обсуждения - реализация мер поддержки индивидуального жилищного строительства.

С докладами выступят министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек Файзуллин и председатель Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина.

Также будет рассмотрен ряд текущих вопросов.