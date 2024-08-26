В Курскую область дополнительно поставили средства ракетно-артиллерийского вооружения

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Координационный совет Минобороны России по вопросам военной безопасности приграничных территорий получил 47 запросов от оперативных штабов при губернаторах регионов, для группировки в Курской области поставлены дополнительные средства ракетно-артиллерийского вооружения, сообщило военное ведомство.

"От оперативного штаба Курской области поступил 21 запрос. 19 вопросов решены. Новые поступившие - в работе. В группировку осуществлена поставка дополнительных средств ракетно-артиллерийского вооружения", - говорится в опубликованном в понедельник бюллетене ведомства.

В нем уточняется, что от Белгородской и Брянской областей новых запросов не поступало.

Министерство отметило, что по графику поставок ВВСТ (вооружение, военная и специальная техника) выполнено 21 мероприятие, сроки соблюдаются.