В Курской области в ближайшие две недели завершат ремонт объектов ЖКХ к зиме

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - В Курской области в ближайшие две недели должны отремонтировать объекты жилищно-коммунального хозяйства для подготовки их к грядущему отопительному сезону, сообщил в Telegram врио губернатора региона Алексей Смирнов.

"Близится к завершению подготовка к отопительному сезону. Окончание ремонтных работ планируется в ближайшие две недели. Будут созданы централизованная областная аварийная служба и дополнительные аварийные бригады в приграничных районах", - написал он.

По его словам, уже начался подбор персонала.