Патрушев заявил о необходимости активнее обновлять флот

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - РФ необходимо наращивать темпы обновления флота, она вытеснена с рынка перевозок своих же ресурсов - нефти, зерна, нефтепродуктов, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев.

"Темпы обновления российского флота не отвечают требованиям сегодняшнего дня. На протяжении многих лет недопустимо низким остается объем грузов, перевозимых судами под российским флагом, в первую очередь из-за нехватки отечественных судов", - сказал Патрушев на заседании Морской коллегии.

"В результате, недружественные России страны фактически вытеснили российские транспортные компании с рынка перевозок наших же экспортных и импортных стратегических грузов, включая нефть, нефтепродукты, зерно", - отметил помощник президента.

Он заявил, что необходимо вывести отрасль на новый технологический уровень, в том числе за счет внедрения унифицированных программно-технических решений.

"Для эффективной работы судостроительных предприятий необходимо не только ликвидировать текущий кадровый дефицит, но и активно готовить молодых специалистов", - сказал Патрушев.

Влияние санкций

Патрушев заявил, что введение вторичных санкций против РФ и приостановка строительства судов на зарубежных вервях формирует угрозы для безопасности России.

"Задержание или арест российских судов, введение вторичных санкций в отношении компаний, выполняющих перевозки в интересах нашей страны, прекращение поставок судового оборудования и приостановка строительства российских судов на зарубежных вервях - все это формирует существенные угрозы для безопасности России", - сказал Патрушев.

По его словам, политика западных стран нацелена на сдерживание морской экономической деятельности России.

"Развернута кампания по дискредитации морской деятельности России, особенно в высоких широтах. Экологическая повестка используется как способ давления и продвижения своих интересов", - заявил помощник президента.

Он подчеркнул, что морская деятельность имеет важное значение для позиционирования России на мировой арене, развития внешнеэкономических связей, социально-экономического развития страны и приморских территорий.

"Изменение внешнеполитических условий негативно отразилось на внутренних факторах развития морской деятельности и обострило ряд существующих проблем", - сказал Патрушев.

"США и их союзники стремятся воспрепятствовать доступу нашей страны к ресурсам Мирового океана, лишить или ограничить наши возможности использовать важные морские транспортные коммуникации. Наращивают военно-морское присутствие в ключевых районах Мирового океана и в акваториях, непосредственно прилегающих к территории России", - заявил помощник президента.

Патрушев сообщил, что "иностранными спецслужбами организуются террористические акты на территории нашей страны, направленные против стратегически важных объектов морской инфраструктуры".

Он отметил, что в данных условиях необходимо проведение целенаправленной и скоординированной морской политики.

"Важно определить эффективные меры по преодолению рисков и угроз национальным интересам и безопасности России. Обеспечить комплексный подход к государственному управлению, единство и связанность целей и задач развития морской деятельности", - сказал помощник президента.

Северный морской путь

России необходимо развивать внутренние водные пути, в частности, модернизировать инфраструктуру портов Северного морского пути, заявил Патрушев.

"Чтобы Севморпуть мог взять на себя роль одной из главных транспортных артерий России, необходимо модернизировать инфраструктуру и обеспечить развитие портов Северного морского пути и, в первую очередь, таких как Мурманск, Архангельск, Диксон, Тикси, Певек. Активно использовать потенциал внутренних водных путей - наших крупнейших сибирских рек", - сказал он.

Патрушев заявил, что освоение транспортно-логистического потенциала Северного морского пути является для России одним из важнейших приоритетов развития.

"Северный морской путь обеспечивает свободный выход в Мировой океан, к странам Юго-Восточной Азии, Индии, Персидского залива и Африки, с которыми продолжают развиваться торговые связи. Поэтому значимость Севморпути для экономики России, как национальной транспортной магистрали, возросла многократно", - отметил он.

По словам Патрушева, ситуация в Арктике становится более напряженной, усиливается глобальная конкуренция. "В связи с этим необходимо обеспечить защиту национальных интересов в Арктике, нейтрализовать угрозы, связанные с наращиванием военного присутствия иностранных государств в Заполярье", - сказал он.

Кроме того, совет по защите национальных интересов России в Арктике будет уделять внимание решению вопросов освоения ресурсов и пространств Арктического региона, развитию ледокольного флота, строительству судов ледового класса, сообщил Патрушев.

Он заявил, что России необходимо наращивать объемы морских научных исследований и геологоразведочных работ, "обеспечить выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по проектированию новых, современных судов и кораблей, в том числе ледового класса, созданию специальной техники, оборудования и передовых морской технологий".