Правительство обсудит выделение дополнительной помощи Курской области

Помощь также планируется направить Оренбургской области и новым регионам

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Правительство РФ на заседании в четверг планирует рассмотреть проект распоряжения о направлении дополнительной финансовой помощи для единовременной выплаты гражданам Курской области, вынужденно покинувшим свои дома, сообщает пресс-служба кабмина.

В частности, предусматривается выделение МЧС России в 2024 году из резервного фонда правительства "бюджетных ассигнований в целях предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету Курской области". "Средства необходимы для финансового обеспечения оказания гражданам, пострадавшим в результате атаки вооруженных сил Украины на территорию Курской области, единовременной материальной помощи и финансовой помощи в связи с утратой ими имущества первой необходимости", - отмечается в материалах к заседанию.

Распоряжение среди прочего будет направлено на финансовое обеспечение развертывания и содержания пунктов временного размещения и питания для эвакуируемых граждан.

Кроме того, планируется выделить бюджетные ассигнования Минздраву РФ на предоставление трансферта бюджету Курской области, на территории которой введен федеральный уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию. "Средства будут направлены на оснащение государственных медицинских организаций Курской области медицинскими изделиями в связи с необходимостью оказания медицинской помощи пострадавшим", - информирует пресс-служба правительства.

В повестке заседания также вопрос о выделении Минэнерго России в 2024 г. из резервного фонда правительства ассигнований на предоставление субсидий бюджетам ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области на мероприятия по формированию аварийного резерва. Выделенные средства будут направлены на закупку оборудования, материалов и кабельной продукции, необходимой для стабильной работы объектов электроэнергетики, говорится в материалах.

Наконец, правительство рассмотрит выделение межбюджетного трансферта Минстрою РФ для бюджета Оренбургской области. "Средства выделяются на возмещение понесенных бюджетом Оренбургской области затрат, направленных на финансовое обеспечение реализации мер социальной поддержки граждан, жилые помещения которых повреждены в результате паводка", - отмечается в документе.